;

EN VIVO. Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan por el trofeo del Campeonato Nacional Femenino

Albas y azules definen el título del fútbol femenino en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Daniel Ramírez

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan por el trofeo del Campeonato Nacional Femenino

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan por el trofeo del Campeonato Nacional Femenino / KRISTINA SAAVEDRA VOGEL/AGENCIA UNO

Este fin de semana, Colo Colo y Universidad de Chile disputarán la gran final del Campeonato Nacional Femenino 2025, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Ambos equipos volverán a definir al campeón del fútbol femenino tal como ocurrió el año pasado. En la final del 2024, las albas derrotaron 2-1 a las azules para quedarse con el título.

Ahora, la U tiene la chance de cobrar revancha ante su clásico rival, mientras que el “Cacique” buscará defender su corona y conseguir el tetracampeonato.

Revisa también:

ADN

Final del Campeonato Femenino 2025: ¿A qué hora es y quién transmite el partido?

La final entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este sábado 6 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Esta definición por el título del fútbol femenino será transmitida en vivo por las pantallas de Chilevisión.

Sábado 6 de diciembre

EN VIVO | Colo Colo 0-0 Universidad de Chile | Bicentenario de La Florida

Goles:

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad