Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan por el trofeo del Campeonato Nacional Femenino / KRISTINA SAAVEDRA VOGEL/AGENCIA UNO

Este fin de semana, Colo Colo y Universidad de Chile disputarán la gran final del Campeonato Nacional Femenino 2025, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Ambos equipos volverán a definir al campeón del fútbol femenino tal como ocurrió el año pasado. En la final del 2024, las albas derrotaron 2-1 a las azules para quedarse con el título.

Ahora, la U tiene la chance de cobrar revancha ante su clásico rival, mientras que el “Cacique” buscará defender su corona y conseguir el tetracampeonato.

Final del Campeonato Femenino 2025: ¿A qué hora es y quién transmite el partido?

La final entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este sábado 6 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Esta definición por el título del fútbol femenino será transmitida en vivo por las pantallas de Chilevisión.

Sábado 6 de diciembre

EN VIVO | Colo Colo 0-0 Universidad de Chile | Bicentenario de La Florida

Goles: