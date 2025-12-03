Polonia disuelve al Partido Comunista de ese país tras concluir que promueve una ideología totalitaria

El Tribunal Constitucional de Polonia resolvió este miércoles que el Partido Comunista Polaco (KPP) vulnera la Constitución, por lo que dispuso su disolución inmediata. La organización operaba legalmente desde 2002, aunque sin representación política relevante.

“No puede existir en el ordenamiento jurídico polaco un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de personas”, declaró la jueza del tribunal, Krystyna Pawlowicz, según la cadena RMF24.

Un partido con nula influencia política

El KPP, con cerca de mil militantes y sin cargos electos, ha enfrentado varios intentos de ilegalización en los últimos años, incluido uno impulsado por el presidente Karol Nawrocki.

La Constitución de Polonia prohíbe explícitamente organizaciones basadas en ideologías totalitarias asociadas al nazismo, fascismo o comunismo.

Finalmente, este fallo marca un nuevo capítulo en el endurecimiento del panorama político polaco frente a las ideologías consideradas totalitarias.

Con la disolución del KPP, el Tribunal reafirma la postura del país frente a organizaciones que, según la Constitución, contravengan los principios democráticos.

Mientras tanto, el partido anunció que evaluará sus próximos pasos, aunque reconoció que su influencia pública es limitada.