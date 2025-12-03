;

Polonia disuelve al Partido Comunista de ese país tras concluir que promueve una ideología totalitaria

Mientras tanto, el KPP anunció que evaluará sus próximos pasos.

Javiera Rivera

Polonia disuelve al Partido Comunista de ese país tras concluir que promueve una ideología totalitaria

El Tribunal Constitucional de Polonia resolvió este miércoles que el Partido Comunista Polaco (KPP) vulnera la Constitución, por lo que dispuso su disolución inmediata. La organización operaba legalmente desde 2002, aunque sin representación política relevante.

“No puede existir en el ordenamiento jurídico polaco un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de personas”, declaró la jueza del tribunal, Krystyna Pawlowicz, según la cadena RMF24.

Un partido con nula influencia política

El KPP, con cerca de mil militantes y sin cargos electos, ha enfrentado varios intentos de ilegalización en los últimos años, incluido uno impulsado por el presidente Karol Nawrocki.

Revisa también

ADN

La Constitución de Polonia prohíbe explícitamente organizaciones basadas en ideologías totalitarias asociadas al nazismo, fascismo o comunismo.

Finalmente, este fallo marca un nuevo capítulo en el endurecimiento del panorama político polaco frente a las ideologías consideradas totalitarias.

Con la disolución del KPP, el Tribunal reafirma la postura del país frente a organizaciones que, según la Constitución, contravengan los principios democráticos.

Mientras tanto, el partido anunció que evaluará sus próximos pasos, aunque reconoció que su influencia pública es limitada.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad