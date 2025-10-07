Educación sexual infantil: qué deben aprender los niños y cuándo, según la psicología
Enseñar sobre emociones, respeto y límites desde la infancia es clave para prevenir abusos y promover relaciones sanas.
Durante años, la educación sexual fue un tema tabú en el aula y en la familia. Sin embargo, la psicología coincide en que hablar de sexualidad desde la infancia no solo es necesario, sino beneficioso.
Según la psicóloga Sylvie Pérez Lima, profesora tutora de los Estudios de Psicología y Educación de la UOC, una educación sexual integral e inclusiva permite que los niños y adolescentes tomen decisiones informadas sobre su cuerpo y sus emociones.
“Una educación sexual rigurosa e inclusiva es la mejor manera de garantizar el bienestar emocional y social de los niños”, explicó Pérez Lima en The Conversation.
Qué enseñar en cada etapa, según la edad
La clave, según la especialista, es adaptar el contenido a la madurez emocional de los estudiantes. No se trata de hablar de prácticas sexuales, sino de entregar herramientas para conocerse, respetar límites y reconocer emociones.
Revisa también
De 6 a 8 años: autoestima y límites
En esta etapa, los niños deben aprender a reconocer sus emociones, entender qué es la intimidad corporal y respetar los límites propios y ajenos.
Actividades simples, como leer cuentos sobre diversidad familiar o identificar emociones, ayudan a fortalecer la autoestima y el respeto.
De 8 a 10 años: reconocer los cambios
Aquí se incorporan temas sobre los primeros cambios físicos, la importancia de pedir ayuda y cómo identificar situaciones incómodas o inapropiadas.
Se recomienda trabajar la amistad, la confianza y el autocuidado mediante dinámicas grupales.
De 10 a 12 años: la pubertad y la prevención del abuso
En este ciclo, los estudiantes ya pueden abordar de forma más abierta los cambios emocionales y físicos de la pubertad, además de temas sobre prevención del abuso sexual y consentimiento.
Los talleres y debates guiados ayudan a normalizar el diálogo sobre el cuerpo y la privacidad.
En secundaria: anticonceptivos, consentimiento y diversidad
En la adolescencia se abordan contenidos más concretos sobre anticoncepción, diversidad sexual, consentimiento y relaciones sanas.
También se trabaja el pensamiento crítico frente a la pornografía, ayudando a los jóvenes a distinguir entre ficción y realidad sexual.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.