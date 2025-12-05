;

La propuesta del diputado republicano que desató el rechazo del Gobierno y de su propio partido

El planteamiento del parlamentario generó críticas y divisiones internas en su sector.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la directiva del Partido Republicano se desmarcaron este viernes de la polémica declaración del diputado José Carlos Meza, del mismo partido.

El parlamentario, durante un debate en CNN Chile, afirmó que apoyaría conmutar las penas de reos con enfermedades terminales, incluso si se trata de condenados por abusos contra menores.

En la entrevista, Meza —miembro del comando de José Antonio Kast— defendió la idea asegurando que “no hay que hacer distinciones” al evaluar estos beneficios, en referencia a personas condenadas por delitos graves como violaciones a niños.

Reacción del Gobierno

Elizalde criticó la postura del parlamentario y recordó que actualmente existe un proyecto en el Senado que podría otorgar beneficios carcelarios a distintos tipos de reclusos, incluidos quienes cometieron delitos sexuales contra menores.

“La señal que tenemos que dar, sobre todo ante los desafíos de seguridad de hoy, es que, quien comete un delito tiene que responder ante la justicia”, sostuvo el ministro.

Quiebre interno en el Partido Republicano

Por su parte, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, también salió al paso de los dichos de Meza, remarcando que su postura no representa a la colectividad:

“No es una postura nuestra, menos indultar a personas que han violado o abusado de menores”, señaló, subrayando que se trató de una “opinión personal”.

Juan Carlos Meza | Agencia Uno

