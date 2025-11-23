En medio de la recta final hacia la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, las declaraciones del diputado republicano José Meza abrieron un nuevo flanco en el debate programático del sector.

Durante su participación en Estado Nacional de TVN, el parlamentario fue consultado sobre si un eventual gobierno de José Antonio Kast mantendría la jornada laboral de 40 horas, una de las reformas laborales más destacadas del actual oficialismo.

Meza evitó confirmarlo y recurrió a un argumento evasivo para cuestionar la medida, señalando que reducir el horario semanal no tendría efectos reales en la calidad de vida mientras persista la inseguridad.

“Qué saco yo con decirle a la gente ‘mire, usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa’, ¿a qué? A encerrarse… si nadie puede salir con los hijos a la plaza de la esquina”, afirmó.

Sus palabras se dan en un contexto donde la candidata oficialista, Jeannette Jara, ha presionado a Kast para participar en los debates previos al balotaje. Las declaraciones de Meza reavivaron las dudas sobre la postura del candidato opositor respecto a la continuidad de la reducción de la jornada laboral.