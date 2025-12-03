Si eres trabajador y te preocupan las 40 Horas, esto dijeron Kast y Jara en el debate ARCHI

En el contexto del debate ARCHI 2025, los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast abordaron el futuro de las regulaciones laborales, centrando su discusión en la Ley de 40 Horas y la necesidad de flexibilidad sectorial para aumentar la inversión y el empleo.

Jeannette Jara: Calidad de Vida y Consolidación de la Ley

Jeannette Jara se identificó como una defensora y líder de la Ley de 40 Horas, destacando su rol como Ministra del Trabajo y enfocándose en los beneficios para los trabajadores.

Objetivo de la Ley: La candidata manifestó su esperanza de que las 40 horas, una vez implementadas completamente (el proceso actual es de reducción gradual, partiendo en 44 horas), impacten directamente en la calidad de vida de las personas .

La candidata manifestó su esperanza de que las 40 horas, una vez implementadas completamente (el proceso actual es de reducción gradual, partiendo en 44 horas), impacten directamente en la . Principio: Enfatizó que el objetivo de esta legislación es que la gente “trabaja para vivir y no al revés” .

Enfatizó que el objetivo de esta legislación es que la gente . Contexto Económico: Al ser consultada sobre si la Ley de 40 Horas había impactado negativamente en el mercado laboral (según el Banco Central), Jara centró su respuesta en la mejora de la calidad de vida y la necesidad de apoyo estatal a las PYMES.

José Antonio Kast: Flexibilidad Sectorial y Crítica a la Rigidez

José Antonio Kast evitó referirse directamente a la Ley de 40 Horas con un “sí” o “no” a su revisión, pero puso el foco en la necesidad de flexibilidad laboral sectorial y criticó la rigidez de las normas actuales.