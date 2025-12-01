;

VIDEO. “Una situación que considero grave”: famoso músico chileno evalúa acciones legales contra el diputado José Carlos Meza

Además, el también actor manifestó su rechazo contra el Partido Republicano.

El actor y músico José Antonio Raffo alzó la voz tras descubrir que su imagen y una canción de su autoría fueron utilizadas en un video publicado por el diputado José Carlos Meza (Partido Republicano) en Instagram, sin su consentimiento.

El material, según explicó, fue empleado en un contexto político con el que no tiene relación ni afinidad.

En la pieza audiovisual, difundida en colaboración con la cuenta Diputados Republicanos, se incluyó un extracto donde el músico interpreta un jingle creado originalmente para una campaña de la Vocería de Gobierno contra la desinformación.

El tema dice: “Aguanta, chequea y después comparte, que están vendiendo humo en todas partes. Chequea primero, comparte después. Que no te engañen en internet”.

La queja de José Antonio Raffo

A través de un comunicado en Instagram, el artista expresó: “Como actor, músico e intérprete, me veo en la necesidad de manifestar públicamente una situación que considero grave y que afecta directamente mi imagen y principios”.

Luego detalló: “Recientemente, el diputado José Carlos Meza, del Partido Republicano, en colaboración con el perfil de Instagram de Diputados Republicanos, utilizó un extracto de un video en el que interpreto una canción que fue creada para una campaña de la Vocería de Gobierno de Boric en contra de la desinformación, incorporándolo en contenido difundido a través de sus redes sociales”.

“Quiero dejar en claro que dicha utilización se realizó sin mi autorización, consentimiento ni conocimiento previo. No existe ningún tipo de vínculo contractual, colaborativo ni de simpatía entre mi persona y el diputado Meza ni con el Partido Republicano”, añadió.

Además, agregó: “Me parece especialmente preocupante que se haya usado mi imagen y trabajo sin siquiera contactarme, y más aún, que se haya hecho desde una plataforma política que desconoce mi historia y valores. Por ningún motivo apoyaría a un partido que actúa en desmedro de los derechos de la comunidad LGTBQIA+, por ejemplo”.

Finalmente, el actor, que está en una relación hace 13 años con Lux Pascal, anunció: “Estoy evaluando las acciones legales correspondientes para que esta situación se detenga, se respete mi trabajo y se realicen las disculpas públicas correspondientes. La dignidad artística y personal no es negociable, y menos aún cuando se vulnera en contextos que contradicen profundamente los principios del artista”.

