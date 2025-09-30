VIDEO. “Quiero desmentir tajantemente...”: Maite Orsini se refiere a nueva polémica de Jorge Valdivia
La diputada del Frente Amplio fue nuevamente mencionada en medio de una controversia del exfutbolista de Colo Colo.
Tras un tenso momento vivido el sábado 13 de septiembre, el exfutbolista Jorge Valdivia fue denunciado por un supuesto episodio intimidación en contra de una de las mujeres que lo acusa de violación.
El hecho ocurrió en el mercado París y Londres, en el centro de Santiago, donde el exjugador de Colo Colo se habría encontrado con la víctima, pese a tener vigente una orden de alejamiento.
Imágenes difundidas en exclusiva por T13 mostraron al exmediocampista caminando por la vía pública sin respetar la distancia exigida por la orden judicial. Según la víctima, además de acercarse, la miró de forma desafiante y le dirigió improperios.
Revisa también:
El testimonio agrega que un amigo retiró al exfutbolista del sitio. Sin embargo, horas más tarde, Jorge Valdivia habría regresado al mismo lugar junto al mismo individuo, aunque se desconoce la razón de ese retorno.
De acuerdo con el relato entregado en la denuncia, al ex “10″ de Palmeiras habría avanzado hacia ella acompañado de su expareja, Maite Orsini, diputada del Frente Amplio.
“Me percaté de la presencia de Jorge, quien venía en sentido contrario hacia mí en compañía de Maite Orsini, no generándose ningún tipo de interacción entre ambos”, sostiene el documento presentado.
Consultada por esta acusación, la parlamentaria aseguró: “Jamás he estado en ese lugar. No tengo ningún antecedente que aportar en esta denuncia, porque no tengo conocimiento sobre nada de lo que está alrededor de esto”.
Luego, añadió: “No estuve en el lugar, no estuve con esa persona”. Finalmente, Maite Orsini concluyó con que “quiero desmentir tajantemente esta información”.