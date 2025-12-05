Carmen Hertz se fue con todo en contra de José Carlos Meza

La polémica sigue instalada. En las últimas horas, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, aseguró que apoyaría la conmutación de penas para reos mayores o con enfermedades terminales, incluso en casos de violadores de niños.

Desde el Gobierno llegó la primera respuesta, luego Jose Antonio Kast, candidato republicano a La Moneda, salió a defenderlo, y ahora desde el otro lado de la vereda, anunciaron que llevarán al parlamentario a la Comisión de Ética de la Cámara.

“Hemos requerido a la Comisión de Ética de la Cámara por la conducta del republicano José Carlos Meza, que revela intención inequívoca de negar evidencias históricas”, partió escribiendo la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz.

Agrega que la decisión pasa por “hacer apología de crímenes con la humanidad del régimen nazi y de la dictadura civil militar chilena, empeño permanente por deformar la naturaleza del concepto de Derechos Humanos, reafirmando que José Antonio Kast pretende ignorar tratados internacionales en la materia, configurando responsabilidad del estado de Chile”.

La decisión de Hertz está avalada y será apoyada por parlamentarios del oficialismo, lo que debería plasmarse dentro de los próximos días.