;

FOTO. Carmen Hertz lleva a José Carlos Meza a la Comisión de Ética por “hacer apología de crímenes” tras polémicos dichos del republicano

La diputada del Partido Comunista confirmó a través de redes sociales la decisión contra el parlamentario de extrema derecha.

Gonzalo Miranda

Carmen Hertz se fue con todo en contra de José Carlos Meza

Carmen Hertz se fue con todo en contra de José Carlos Meza

La polémica sigue instalada. En las últimas horas, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, aseguró que apoyaría la conmutación de penas para reos mayores o con enfermedades terminales, incluso en casos de violadores de niños.

Desde el Gobierno llegó la primera respuesta, luego Jose Antonio Kast, candidato republicano a La Moneda, salió a defenderlo, y ahora desde el otro lado de la vereda, anunciaron que llevarán al parlamentario a la Comisión de Ética de la Cámara.

“Hemos requerido a la Comisión de Ética de la Cámara por la conducta del republicano José Carlos Meza, que revela intención inequívoca de negar evidencias históricas”, partió escribiendo la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz.

Agrega que la decisión pasa por “hacer apología de crímenes con la humanidad del régimen nazi y de la dictadura civil militar chilena, empeño permanente por deformar la naturaleza del concepto de Derechos Humanos, reafirmando que José Antonio Kast pretende ignorar tratados internacionales en la materia, configurando responsabilidad del estado de Chile”.

La decisión de Hertz está avalada y será apoyada por parlamentarios del oficialismo, lo que debería plasmarse dentro de los próximos días.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad