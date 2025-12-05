;

Gobierno y propuesta de diputado republicano de conmutar penas a abusadores de niños: “Los criminales deben estar presos”

“Quien comete un delito, sobre todo si es un delito grave, su lugar es en la cárcel”, afirmó el ministro Álvaro Elizalde.

Juan Castillo

Isidora Henríquez

Agencia Uno

Agencia Uno

Este viernes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, se refirió a la polémica propuesta del diputado republicano, José Carlos Meza.

Esto luego de que durante un debate en CNN Chile, el parlamentario y miembro del comando de José Antonio Kast señalara que apoyaría conmutar las condenas de reos terminales, incluidos aquellos encarcelados por abusar de niños.

Al respecto, Elizalde señaló que “hay un proyecto de ley en el Senado que establece beneficios carcelarios, que tendrían impacto más allá de quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”.

“Pero también respecto de delincuentes comunes, muchos de ellos que han cometido delitos sexuales contra menores de edad”, agregó.

En esa línea, el ministro de la Segpres sostuvo que “el planteamiento que tiene el Gobierno es que la señal que tenemos que dar, sobre todo ante los desafíos de seguridad que tenemos hoy día en Chile, es que quien comete un delito tiene que responder ante la justicia“.

“Por tanto, los criminales tienen que estar presos. Eso nos parece un principio básico”, afirmó.

Quien comete un delito, sobre todo si es un delito grave, su lugar es en la cárcel”, aseveró Elizalde.

