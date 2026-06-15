Registran graves accidentes en volcanes de Los Lagos: un excursionista murió y otro fue rescatado con vida

Un excursionista murió y otro logró ser rescatado con vida tras dos emergencias registradas durante el fin de semana en volcanes de la región de Los Lagos, hechos que movilizaron a equipos especializados de rescate en las provincias de Llanquihue y Osorno.

El caso fatal ocurrió en el volcán Calbuco, donde un hombre cayó por una ladera mientras realizaba el descenso del macizo junto a un acompañante. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría caído cerca de 200 metros en una zona de difícil acceso.

Tras el accidente, el acompañante logró descender hasta el lugar donde se encontraba la víctima y constató que estaba sin signos vitales, por lo que dio aviso al Retén Correntoso.

A raíz de la emergencia, la Fiscalía instruyó el despliegue de personal especializado del GOPE de Carabineros y el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile para las labores de recuperación del cuerpo.

En paralelo, en el volcán Casablanca, sector de Antillanca, provincia de Osorno, un joven de 27 años fue rescatado con vida luego de sufrir una caída por una ladera del macizo.

Según los antecedentes policiales, el montañista formaba parte de un grupo de cuatro personas que había llegado durante la madrugada hasta la zona para ascender al volcán.

El operativo en ese caso fue desarrollado por Carabineros y equipos de rescate especializados, luego de que se activaran los protocolos de emergencia en la zona cordillerana. El joven fue ubicado con lesiones, pero en buenas condiciones generales de salud.