;

Registran graves accidentes en volcanes de Los Lagos: un excursionista murió y otro fue rescatado con vida

El hecho más grave ocurrió en el volcán Calbuco, donde un andinista murió tras caer cerca de 200 metros durante el descenso.

Cristóbal Álvarez

Marcelo Opitz

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / FELIPE CONSTANZO

Un excursionista murió y otro logró ser rescatado con vida tras dos emergencias registradas durante el fin de semana en volcanes de la región de Los Lagos, hechos que movilizaron a equipos especializados de rescate en las provincias de Llanquihue y Osorno.

El caso fatal ocurrió en el volcán Calbuco, donde un hombre cayó por una ladera mientras realizaba el descenso del macizo junto a un acompañante. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría caído cerca de 200 metros en una zona de difícil acceso.

Revisa también:

Tras el accidente, el acompañante logró descender hasta el lugar donde se encontraba la víctima y constató que estaba sin signos vitales, por lo que dio aviso al Retén Correntoso.

A raíz de la emergencia, la Fiscalía instruyó el despliegue de personal especializado del GOPE de Carabineros y el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile para las labores de recuperación del cuerpo.

En paralelo, en el volcán Casablanca, sector de Antillanca, provincia de Osorno, un joven de 27 años fue rescatado con vida luego de sufrir una caída por una ladera del macizo.

Según los antecedentes policiales, el montañista formaba parte de un grupo de cuatro personas que había llegado durante la madrugada hasta la zona para ascender al volcán.

El operativo en ese caso fue desarrollado por Carabineros y equipos de rescate especializados, luego de que se activaran los protocolos de emergencia en la zona cordillerana. El joven fue ubicado con lesiones, pero en buenas condiciones generales de salud.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad