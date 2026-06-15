Artista chileno Jorge Lastra avanza a cuartos de final en concurso internacional impulsado por Johnny Depp

El escultor y artista visual chileno Jorge Lastra, radicado en Estados Unidos, logró avanzar en el primer lugar de su grupo a los cuartos de final de The People’s Artist, competencia internacional respaldada por el actor estadounidense Johnny Depp que busca destacar a creadores de distintas disciplinas y, al mismo tiempo, recaudar fondos para la organización benéfica The Art of Elysium.

Lastra, oriundo de Chile y actualmente residente en Savannah, Georgia, confirmó que la nueva etapa de votaciones se extenderá entre el 15 y el 25 de junio.

En caso de superar esta fase, avanzará a semifinales entre el 26 de junio y el 2 de julio, mientras que la gran final se desarrollará entre el 3 y el 9 de julio.

“Estamos a dos pasos”, señaló el artista a través de un mensaje dirigido a medios y seguidores, donde llamó a apoyar su candidatura mediante votaciones gratuitas y compartiendo la campaña en redes sociales. Según explicó, su intención es demostrar que es posible ganar el certamen gracias al respaldo ciudadano y no mediante la compra de votos.

Jorge Lastra ha desarrollado una destacada carrera internacional. Formado en Chile y posteriormente radicado durante una década en Barcelona, España, el escultor se ha especializado en la creación de embarcaciones y esculturas elaboradas con madera a la deriva (driftwood), obras que han sido exhibidas en galerías y espacios culturales de distintos países. Además, su línea de joyería artesanal ha sido comercializada en museos y galerías internacionales, incluyendo tiendas vinculadas al Smithsonian Institution.

Entre sus reconocimientos recientes figura el premio Best of Georgia 2024, además de exposiciones en Charleston y Savannah, ciudad donde actualmente mantiene la Lastra Art Gallery.

La candidatura de Lastra también ha recibido el respaldo público del comediante chileno Bombo Fica, quien llamó a apoyar al artista y destacó que una eventual victoria representaría un importante reconocimiento para los creadores chilenos en el extranjero. El ganador del certamen obtendrá una exposición en Los Ángeles, una publicación especializada y un premio económico de US$25 mil.