;

Los cuatro oferentes para quedarse con los derechos de transmisión de Chile para las Eliminatorias al Mundial 2030

Según información de ADN Deportes, el proceso le reportaría a la ANFP montos similares a los del último proceso rumbo al 2026.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Los cuatro oferentes para quedarse con los derechos de transmisión de Chile para las Eliminatorias al Mundial 2030

Los cuatro oferentes para quedarse con los derechos de transmisión de Chile para las Eliminatorias al Mundial 2030 / JAVIER TORRES

En la ANFP aceleran gestiones respecto a uno de los elementos trascendentales para el futuro del fútbol chileno.

Se trata de los derechos de transmisión e imagen de la selección chilena con miras al proceso de Eliminatorias al Mundial 2030.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, está la expectativa en la ANFP de cerrar este proceso lo antes posible ante lo complejo que se vislumbra el ejercicio económico de la institución para 2026.

De cara a saber quién transmitirá a La Roja, llegaron cuatro propuestas de organismos dispuestos a quedarse con los derechos de transmisión e imagen.

En ADN Deportes tuvimos conocimiento de tres de esos oferentes: Megamedia, Mediapro y el conglomerado argentino Lions.

Según lo que se plantea en Quilin 5635, la expectativa es percibir un monto cercano al de la última licitación, en la ruta eliminatoria al Mundial 2026, es decir, cerca de 75 millones de dólares.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad