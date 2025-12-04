Los cuatro oferentes para quedarse con los derechos de transmisión de Chile para las Eliminatorias al Mundial 2030 / JAVIER TORRES

En la ANFP aceleran gestiones respecto a uno de los elementos trascendentales para el futuro del fútbol chileno.

Se trata de los derechos de transmisión e imagen de la selección chilena con miras al proceso de Eliminatorias al Mundial 2030.

Según información de ADN Deportes, está la expectativa en la ANFP de cerrar este proceso lo antes posible ante lo complejo que se vislumbra el ejercicio económico de la institución para 2026.

De cara a saber quién transmitirá a La Roja, llegaron cuatro propuestas de organismos dispuestos a quedarse con los derechos de transmisión e imagen.

En ADN Deportes tuvimos conocimiento de tres de esos oferentes: Megamedia, Mediapro y el conglomerado argentino Lions.

Según lo que se plantea en Quilin 5635, la expectativa es percibir un monto cercano al de la última licitación, en la ruta eliminatoria al Mundial 2026, es decir, cerca de 75 millones de dólares.