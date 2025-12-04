Sorpresa: DT con pasos por Europa surge como candidato para la banca de la U de Chile / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Luego de que Gustavo Álvarez decidiera no seguir en club el próximo año, la dirigencia de Universidad de Chile ahora tiene la gran misión de buscar un nuevo entrenador para la temporada 2026.

Francisco Meneghini, hoy DT de O’Higgins, es uno de los principales candidatos que baraja la directiva azul. Sin embargo, en las últimas horas apareció otro nombre.

Según informó Ariel Iugt, periodista de Radio La Red de Argentina, la U se contactó con Martín Anselmi, quien actualmente se encuentra sin equipo.

El técnico argentino de 40 años viene de dirigir al Porto, uno de los clubes más grandes del fútbol portugués. Anteriormente, pasó por la banca de Cruz Azul e Independiente del Valle, elenco con el cual ganó la Copa Sudamericana 2019.

Anselmi también cuenta con un paso por Chile. En 2022 dirigió a Unión La Calera, pero no le fue bien: duró solo tres meses en el cuadro cementero, siendo despedido por los malos resultados.