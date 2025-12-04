;

Sorpresa: DT con pasos por Europa surge como candidato para la banca de la U de Chile

La dirigencia azul tiene la misión de buscar un nuevo entrenador para reemplazar a Gustavo Álvarez, quien ya anunció que se irá del club.

Daniel Ramírez

Sorpresa: DT con pasos por Europa surge como candidato para la banca de la U de Chile

Sorpresa: DT con pasos por Europa surge como candidato para la banca de la U de Chile / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Luego de que Gustavo Álvarez decidiera no seguir en club el próximo año, la dirigencia de Universidad de Chile ahora tiene la gran misión de buscar un nuevo entrenador para la temporada 2026.

Francisco Meneghini, hoy DT de O’Higgins, es uno de los principales candidatos que baraja la directiva azul. Sin embargo, en las últimas horas apareció otro nombre.

Revisa también:

ADN

Según informó Ariel Iugt, periodista de Radio La Red de Argentina, la U se contactó con Martín Anselmi, quien actualmente se encuentra sin equipo.

El técnico argentino de 40 años viene de dirigir al Porto, uno de los clubes más grandes del fútbol portugués. Anteriormente, pasó por la banca de Cruz Azul e Independiente del Valle, elenco con el cual ganó la Copa Sudamericana 2019.

Anselmi también cuenta con un paso por Chile. En 2022 dirigió a Unión La Calera, pero no le fue bien: duró solo tres meses en el cuadro cementero, siendo despedido por los malos resultados.

ADN

Martín Anselmi dirigió al Porto en el Mundial de Clubes 2025. Foto: Getty Images / Carl Recine - FIFA

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad