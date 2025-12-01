La U ya definió a su entrenador favorito para reemplazar a Gustavo Álvarez: es una de las revelaciones del torneo

Este lunes, Gustavo Álvarez anunció que no continuará como entrenador de la Universidad de Chile para la temporada 2026, pese a tener contrato vigente con la institución hasta 2027.

La noticia golpeó fuerte a los hinchas azules, que con el argentino en la banca por fin habían logrado mantener dos años de buenos resultados, además de una identidad clara en el juego.

Ahora, la dirigencia de Azul Azul tendrá la ardua tarea de encontrar un reemplazante para el exHuachipato y, al parecer, ya tendría a un favorito para arribar al CDA.

Según información de ADN Deportes, Francisco “Paqui” Meneghini, actualmente en O’Higgins de Rancagua, es el nombre que corre con ventaja para asumir el puesto de Gustavo Álvarez en la próxima temporada.

El entrenador de 37 años finaliza su vínculo con el “Capo de Provincia” a fines de 2025, lo que facilitaría la operación. Eso sí, primero deberán resolver la salida de Álvarez, quien en conferencia de prensa aseguró que no renunciará, por lo que se esperan negociaciones para sellar su partida.

En la presente temporada, Meneghini ha logrado un rendimiento notable con O’Higgins, que llega a la última fecha con opciones de clasificar a la Copa Libertadores, donde justamente batalla contra la U por el último cupo.