;

La U ya definió a su entrenador favorito para reemplazar a Gustavo Álvarez: es una de las revelaciones del torneo

La dirigencia de Azul Azul optaría por un DT del Campeonato Nacional para asumir la banca en 2026.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este lunes, Gustavo Álvarez anunció que no continuará como entrenador de la Universidad de Chile para la temporada 2026, pese a tener contrato vigente con la institución hasta 2027.

La noticia golpeó fuerte a los hinchas azules, que con el argentino en la banca por fin habían logrado mantener dos años de buenos resultados, además de una identidad clara en el juego.

Ahora, la dirigencia de Azul Azul tendrá la ardua tarea de encontrar un reemplazante para el exHuachipato y, al parecer, ya tendría a un favorito para arribar al CDA.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, Francisco “Paqui” Meneghini, actualmente en O’Higgins de Rancagua, es el nombre que corre con ventaja para asumir el puesto de Gustavo Álvarez en la próxima temporada.

El entrenador de 37 años finaliza su vínculo con el “Capo de Provincia” a fines de 2025, lo que facilitaría la operación. Eso sí, primero deberán resolver la salida de Álvarez, quien en conferencia de prensa aseguró que no renunciará, por lo que se esperan negociaciones para sellar su partida.

En la presente temporada, Meneghini ha logrado un rendimiento notable con O’Higgins, que llega a la última fecha con opciones de clasificar a la Copa Libertadores, donde justamente batalla contra la U por el último cupo.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad