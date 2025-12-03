;

Se formó en la U, fue a un Mundial y ahora celebra un ascenso en el fútbol chileno: “Estoy en un equipo con historia y mística”

Rodrigo Cancino, portero y capitán de Colchagua, conversó con ADN Deportes tras el ascenso de su equipo a la Segunda División Profesional.

Daniel Ramírez

El pasado fin de semana, Colchagua concretó su anhelado regreso a la Segunda División Profesional tras golear 4-1 a Comunal Cabrero en la final de la liguilla de ascenso de la Tercera A.

El elenco de la región de O’Higgins volvió al profesionalismo después de cuatro años batallando en el fútbol amateur de nuestro país.

Uno de los puntales del equipo sanfernandino fue su arquero y capitán, Rodrigo Cancino. El formado en Universidad de Chile, quien fue mundialista Sub 17 con La Roja (2017), llegó como refuerzo a principio de temporada y terminó siendo pieza importante en el once titular de la “Herradura”.

Tras lograr el ascenso con Colchagua, el portero de 25 años conversó con ADN Deportes y entregó las claves de la buena campaña que hizo su equipo para subir a la Segunda División Profesional.

- ¿Por qué Colchagua asciende a Segunda División? ¿Cuáles fueron las claves de esta campaña?

- Fuimos un equipo que fue de menos a más, de a poco encontramos nuestro juego y el profe (Raúl González) logró una sinergia en el grupo, que nos llevó a ser un equipo muy sólido.

- ¿Cómo evalúa su temporada con Colchagua?

- Me sentí muy bien a lo largo de la campaña, cada vez me sentía con más confianza y se veía reflejado en el juego.

- En los festejos por el ascenso, los hinchas le dedicaron cánticos, le corearon “dale capitán”. ¿Qué sintió en ese momento y cómo recibe ese cariño de los hinchas?

- Fue muy emocionante. La hinchada de Colchagua se portó bien conmigo. Me llena de alegría haber recibido tanto cariño de la ciudad.

- ¿Qué viene ahora para usted? ¿Apunta a seguir en Colchagua o le gustaría asumir nuevos desafíos?

- En primera instancia quiero disfrutar de mis vacaciones y recargar energía para lo que se viene. Será una muy linda oportunidad seguir en Colchagua, ya que es un equipo con historia y mística.

- ¿Cómo es jugar en Tercera División? ¿Qué cosas buenas y malas rescata de esa categoría tan difícil?

- La Tercera División es muy complicada por la infraestructura de algunos clubes. Te toca jugar en canchas malas y estadios que no tienen camarines óptimos, pero al ser una división con límite de edad y cupos, se ve mucho jugador joven con ganas de correr y meter, entonces eso hace que los partidos sean más intensos.

