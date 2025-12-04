;

Niño de 10 años queda herido en un ojo por esquirlas de fuegos artificiales tras duelo entre Deportes Concepción y Cobreloa

Carabineros entregará los antecedentes a la Fiscalía y el Gobierno solicitará un informe para determinar cómo ingresaron los fuegos artificiales al estadio.

Cristóbal Álvarez

Durante este miércoles, un niño de 10 años resultó herido en uno de sus ojos luego de ser alcanzado por esquirlas de fuegos artificiales lanzados tras el partido entre Deportes Concepción y Cobreloa en el Estadio Ester Roa Rebolledo, en Concepción.

Concretamente, el menor fue trasladado a un centro asistencial para evaluar la gravedad de sus lesiones.

Según los primeros antecedentes, la pirotecnia fue lanzada por barristas al término del encuentro y uno de los restos impactó al niño en el sector ocular.

El hecho fue confirmado por el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco. En conversación con Radio Bío-Bío, señaló que la atención “está puesta en un menor de 10 años que, de acuerdo a los primeros antecedentes, recibió una esquirla en uno de sus ojos”.

La autoridad agregó que “es inaceptable el uso de pirotecnia, está contra la ley, no corresponde y se tiene que seguir todos los cursos legales”.

Pacheco informó que “Carabineros ha tomado todos los antecedentes para entregarlos a la Fiscalía como corresponde”, y adelantó que se solicitará un informe al Ministerio de Seguridad Pública para determinar cómo ingresaron los elementos prohibidos al estadio.

Eso lo condenamos de manera enérgica. Empaña un trabajo que se realizó por parte de Carabineros de manera impecable durante todo el proceso de estas horas”, afirmó.

