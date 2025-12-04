Tiene más de 40 años de historia: anuncian cierre definitivo de cadena de supermercados en Chile / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

El holding SMU, ligado al empresario Álvaro Saieh, dio a conocer esta semana su plan de inversiones por US$ 400 millones para el período 2026-2028. Su idea es fortalecer su presencia en Chile y Perú.

Los planes estratégicos también traen cambios significativos. Durante la presentación ante inversionistas y medios de comunicaciones, el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, confirmó que se pondrá fin a la cadena de supermercados Mayorista 10 .

La marca nació en 1981, en Curicó, de la mano de Empresas Bravo, y hoy cuenta con 58 locales distribuidos en distintas regiones de Chile.

La idea es reconvertir los puntos de venta a otros formatos: 15 salas pasarán a ser Alvi y 43 se transformarán en Super10, otro de los formatos de ahorro que maneja la compañía.

“Mayorista 10 nació como mayorista, pero después se fue desperfilando”, sostuvo Gálvez. De tal forma, la compañía se quedará con tres formatos en Chile, considerando también a Unimarc.

El nuevo plan estratégico trienal contempla tres ejes centrales: Crecimiento con Valor para el Cliente; Activo Tecnológico; y Eficiencia y Productividad.

Por lo demás, a lo largo de los últimos tres años SMU ha abierto 37 nuevas tiendas de sus filiales en Chile, y sumará otras seis aperturas este mes de diciembre.

En Perú, donde también mantiene una fuerte presencia, la compañía ha abierto nueve tiendas en el período y aún tiene otras cuatro pendientes de inaugurar de aquí a fin de año.