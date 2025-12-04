Hombre queda en riesgo vital tras recibir dos disparos en el barrio Bellavista: atacante huyó en scooter de delivery

Durante la madrugada de este miércoles, un hombre de nacionalidad haitiana quedó en riesgo vital tras recibir dos disparos en el sector de Bombero Núñez con Dominica, en el barrio Bellavista, comuna de Recoleta.

En concreto, el ataque se registró cerca de las 02:30, cuando la víctima, de entre 30 y 35 años, caminaba por el lugar y comenzó una discusión con otro hombre.

Según las cámaras de televigilancia, el agresor extrajo un arma y efectuó cinco disparos , de los cuales dos impactaron al ciudadano haitiano. El atacante escapó en un scooter y portaba un bolso de servicio de delivery.

La víctima fue trasladada al Hospital San José, donde permanece en estado crítico y con riesgo vital.

Carabineros quedó a cargo de las diligencias para identificar al responsable y entregar los antecedentes a la Fiscalía.