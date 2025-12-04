;

Hombre queda en riesgo vital tras recibir dos disparos en el barrio Bellavista: atacante huyó en scooter de delivery

La víctima, un ciudadano haitiano de entre 30 y 35 años, resultó herida tras una discusión previa con el agresor y fue trasladada al Hospital San José.

Cristóbal Álvarez

Hombre queda en riesgo vital tras recibir dos disparos en el barrio Bellavista: atacante huyó en scooter de delivery

Durante la madrugada de este miércoles, un hombre de nacionalidad haitiana quedó en riesgo vital tras recibir dos disparos en el sector de Bombero Núñez con Dominica, en el barrio Bellavista, comuna de Recoleta.

Revisa también:

ADN

En concreto, el ataque se registró cerca de las 02:30, cuando la víctima, de entre 30 y 35 años, caminaba por el lugar y comenzó una discusión con otro hombre.

Según las cámaras de televigilancia, el agresor extrajo un arma y efectuó cinco disparos, de los cuales dos impactaron al ciudadano haitiano. El atacante escapó en un scooter y portaba un bolso de servicio de delivery.

La víctima fue trasladada al Hospital San José, donde permanece en estado crítico y con riesgo vital.

Carabineros quedó a cargo de las diligencias para identificar al responsable y entregar los antecedentes a la Fiscalía.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad