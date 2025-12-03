;

VIDEOS. Deportes Concepción no aprovechó su localía ante Cobreloa y la final de la Liguilla de Ascenso se definirá en Calama

El segundo ascendido a Primera División se conocerá el próximo domingo 7 de diciembre en Calama.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

La final de la Liguilla de Ascenso entre Deportes Concepción y Cobreloa, dos equipos con mucha historia en el fútbol chileno, estaba destinada a estar llena de emociones, y así ocurrió en el partido de ida.

En un Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo repleto, el “León de Collao” y los “Zorros del Desierto” igualaron 1-1, un resultado que, por el desarrollo del juego, parece injusto para los locales, pero que deja todo abierto para la vuelta en Calama.

El primer tiempo del encuentro estuvo marcado por el dominio de los lilas, que, con el empuje de los 29.000 hinchas presentes, controlaron las acciones, obligando a los “Loínos” a retroceder en el campo, aunque sin generar situaciones claras de peligro.

La apertura de la cuenta para los locales llegó en la segunda mitad, cuando, tras una gran jugada individual de Carlos Morales, Ariel Cáceres (52′) remató dentro del área para poner el 1-0, que fue también su primer gol en la temporada.

Tras romper el cero, el “Conce” repuso energías y todo hacía indicar que llegaría antes el segundo tanto para ellos que el empate de Cobreloa. Sin embargo, el recién ingresado Iván Ledesma (66′) sorprendió a todos con un remate de larguísima distancia para igualar el marcador.

Con el resultado en tablas en la ida, el equipo que acompañe a la Universidad de Concepción en el ascenso a Primera División se definirá el próximo domingo 7 de diciembre en el Estadio Zorros del Desierto en Calama.

