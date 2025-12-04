Ministerio de Vivienda y pobladores de megatoma en San Antonio firman acuerdo para ejecutar proyectos habitacionales

Durante esta jornada, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, firmó un convenio junto a 40 cooperativas para ejecutar proyectos habitacionales en los terrenos de la toma del Cerro Centinela, en San Antonio.

Estas cooperativas se formaron desde hace varios meses, cuando comenzó a hablarse de la opción de comprar el terreno, y no por el anuncio de la expropiación.

Representantes de los pobladores llegaron hasta Santiago con el objetivo de realizar esta firma del convenio de colaboración para el desarrollo de la iniciativa anunciada por el Ministerio de Vivienda.

Mario Reyes, presidente de las cooperativas formadas de la toma de San Antonio, explicó que este es un paso gigantesco para ellos, en la búsqueda de quedarse habitando este lugar. “Hoy estamos firmando este convenio, que es un paso gigantesco para nosotros”, señaló.

“Nosotros tenemos un aporte por cooperativa, ese aporte es parte del trabajo en conjunto, de la corresponsabilidad, y estamos confiados en que vamos a seguir adelante, que vamos a lograr nuestro objetivo, y que por fin se cumpla la primera palabra de seis años atrás, de que vamos a poder estar en el espacio que va a ser propio”, agregó.

Cuando Mario Reyes habla de esos seis años atrás, se refiere a cuando una persona vinculada a la inmobiliaria los habría invitado a habitar este territorio y a crear una comunidad ahí.

Mientras que el ministro Carlos Montes detalló cómo se va a llevar adelante este proyecto, confirmando que se tendrá que lotear el terreno, para luego planificar cómo será distribuido. “El terreno va a requerir un loteo, y el loteo tiene que tener tantos lotes como familia se quiera incorporar ahí“, dijo.

“Y lo que se busca es que los lotes sean lo más parecido al lugar donde la gente está viviendo (...) hay que hacer las calles, en algunos casos, la calle provocará una modificación del lote, porque pasa la calle por ahí“, complementó.

Esto todavía no se ha ratificado, ya que no ha sido publicado en el Diario Oficial.

Este convenio tiene por objeto coordinar esfuerzos y recursos entre los actores públicos y privados involucrados para la ejecución de estos proyectos habitacionales de equipamiento y mejoramiento urbano en la comuna de San Antonio.