Incendio afecta a casa de material ligero Valparaíso: bomberos trabaja ante riesgo de propagación
Debido a los materiales del inmueble, esta fue consumida por completo.
Un incendio estructural afecta a una vivienda de material ligero ubicada en el cerro Playa Ancha, en el sector de Montedónico.
Debido a los materiales ligeros de la construcción, la casa fue consumida por completo.
Por esta emergencia, al menos 8 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso concurrieron al lugar por el riesgo de propagación a otras construcciones similares.
De momento, no se reportan personas heridas.
