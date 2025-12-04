;

Incendio afecta a casa de material ligero Valparaíso: bomberos trabaja ante riesgo de propagación

Debido a los materiales del inmueble, esta fue consumida por completo.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

Un incendio estructural afecta a una vivienda de material ligero ubicada en el cerro Playa Ancha, en el sector de Montedónico.

Debido a los materiales ligeros de la construcción, la casa fue consumida por completo.

Por esta emergencia, al menos 8 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso concurrieron al lugar por el riesgo de propagación a otras construcciones similares.

De momento, no se reportan personas heridas.

