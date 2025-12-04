ADN Hoy - Entrevista a Gloria Maira, Delegada del Ministerio de Vivienda para la megatoma de San Antonio

La delegada del Ministerio de Vivienda para la megatoma de San Antonio, Gloria Maira, abordó en diálogo con ADN Hoy el anuncio del gobierno de expropiar 100 hectáreas para impulsar un proyecto habitacional.

“Desde el gobierno se está presentando una solución que combina el derecho de los propietarios a recuperar parte de sus terrenos y la posibilidad constitucional que tiene el Estado de hacer una expropiación de parte del terreno”, señaló Maira.

Agencia Uno Ampliar

En esa línea, aclaró que “el proceso de expropiación en su parte procedimental está en marcha. Ayer se publicó en el Diario Oficial el decreto que abre el programa expropiatorio ”.

“Una vez que la comisión de peritos indique cuál es el precio, en ese momento se publica el decreto expropiatorio y el Ministerio de Vivienda tiene la obligación de ubicar los fondos en un tribunal. Eso se va a hacer antes de fin de año”, añadió.

“Difiero con que esto signifique saltarse la fila”

Consultada por las críticas de los comités de viviendas, Gloria Maira respondió: “Yo voy a diferir con que esto signifique saltarse la fila. Es importante colocar los elementos que hacen esta situación particular ”.

“Es un proceso distinto donde las familias asumen una corresponsabilidad concreta en la solución del problema. Ellos van a aportar recursos importantes al proyecto habitacional”, explicó.