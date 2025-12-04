;

Ciudadano ADN. Fijación de tarifas eléctricas: biministro García confirma que transmisoras entregaron datos “débiles” y advierte multas

En conversación con Ciudadano ADN, Álvaro García aseguró que esto “no va a afectar en absoluto” la devolución por los cobros excesivos en las cuentas de luz.

Ruth Cárcamo

Ciudadano ADN - Entrevista a Álvaro García, biministro de Economía y Energía

Ciudadano ADN - Entrevista a Álvaro García, biministro de Economía y Energía

22:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, se refirió en conversación con Ciudadano ADN a la reunión que convocó para mañana con las empresas de transmisión, encargadas de transportar electricidad desde los centros de generación hasta los centros de consumo.

Esto luego de que el Ministerio de Energía detectara inconsistencias en los datos presentados por estas compañías, información que impacta directamente en la fijación de tarifas eléctricas.

Revisa también

ADN

“Lo que hemos descubierto hasta el momento, con información aún incompleta, es que el respaldo de cuánto han invertido es muy débil”, dijo Álvaro García.

“Esto lo estamos descubriendo recién”

El biministro adelantó que en la reunión de mañana “vamos a ver con detalle el respaldo que tienen las empresas para comprobar cuánto han invertido, ya que determina lo que se cobra en las tarifas”.

“Esto lo estamos descubriendo recién”, añadió, y sostuvo que “las empresas deben hacer el mayor esfuerzo por proveer esa información, o si no arriesgan multas muy significativas”.

ADN

Getty Images | Imagen referencial / DBenitostock

Finalmente, Álvaro García aclaró que esta situación “no va a afectar en absoluto” la devolución por los cobros excesivos en las cuentas de luz, que parte el 1 de enero de 2026.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad