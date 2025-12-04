El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, se refirió en conversación con Ciudadano ADN a la reunión que convocó para mañana con las empresas de transmisión, encargadas de transportar electricidad desde los centros de generación hasta los centros de consumo.

Esto luego de que el Ministerio de Energía detectara inconsistencias en los datos presentados por estas compañías, información que impacta directamente en la fijación de tarifas eléctricas.

“Lo que hemos descubierto hasta el momento, con información aún incompleta, es que el respaldo de cuánto han invertido es muy débil ”, dijo Álvaro García.

“Esto lo estamos descubriendo recién”

El biministro adelantó que en la reunión de mañana “vamos a ver con detalle el respaldo que tienen las empresas para comprobar cuánto han invertido, ya que determina lo que se cobra en las tarifas”.

“Esto lo estamos descubriendo recién”, añadió, y sostuvo que “las empresas deben hacer el mayor esfuerzo por proveer esa información, o si no arriesgan multas muy significativas”.

Finalmente, Álvaro García aclaró que esta situación “no va a afectar en absoluto” la devolución por los cobros excesivos en las cuentas de luz, que parte el 1 de enero de 2026.