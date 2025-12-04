;

VIDEO. Michael Clark desestima dos propuestas de sus opositores para dejar la presidencia de Azul Azul

Tras una larga reunión de directorio, el mandamás de la U de Chile permanecerá en el cargo pese a los cuestionamientos por la sanción de la CMF en su contra.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Tal como anticipó ADN Deportes la semana pasada, este jueves se concretó la reunión de directorio de Azul Azul en la cual, entre otros puntos, hubo una solicitud de renuncia a Michael Clark, presidente de la U de Chile, por la sanción de la Comisión para el Mercado Financiero que pesa en su contra por su rol en el caso Sartor AGF.

Tras las exposiciones de las gerencias de comunicaciones, comercial y operaciones en el Centro Deportivo Azul, Juan Pablo Pavez explicitó formalmente su interés de que el mandamás del club dejase su cargo.

Sin embargo, Michael Clark desestimó dicha situación. “Ha dicho que va a hacer uso de su derecho a defensa y que asumirá la complejidad del sistema, pero también están los principios y valores de la universidad en juego”, explicó tras la cita uno de los representantes de la Universidad de Chile en el directorio, Héctor Humeres.

De hecho, él también planteó otra salida ante esta situación. “Mi sugerencia que de un paso al costado como presidente, no que deje su cargo de director, pero no respondió. Se mantendrá en su cargo”, reconoció.

“Clark sabe de lo que pienso. Le expresé que lamentaba lo que le ocurría, pero que era inconveniente que permaneciera en el cargo porque afecta el prestigio del club”, enfatizó Héctor Humeres.

También en la reunión de directorio, que se extendió por cuatro horas y media, se abordó el anuncio de Gustavo Álvarez de dejar el club a dos partidos de cerrar la temporada.

La conclusión en torno a ese tema fue la molestia generalizada del directorio con sus palabras y que habrá una reunión con el DT tras el partido del sábado ante Deportes Iquique.

