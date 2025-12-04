Revés para los hinchas de Deportes Concepción: no habrá pantallas gigantes en el Ester Roa para seguir la revancha ante Cobreloa

Este miércoles, en el Estadio Ester Roa Rebolledo, Deportes Concepción y Cobreloa igualaron 1-1 por la final ida de la Liguilla de Ascenso de la Primera B, dejando abierta la llave para la revancha del próximo domingo en Calama.

De cara el choque de vuelta, el “León de Collao” había anticipado la instalación de pantallas gigantes en el Ester Roa para que los hinchas penquistas que no viajarán al norte pudieran seguir el partido. Sin embargo, todo dio un giro inesperado.

Según informó el delegado municipal, Boris Negrete, aunque sí se había conversado y anunciado generar el espacio para proyectar el duelo del día domingo, dos factores llevaron a que se descartara la iniciativa.

“Hoy día sostuvimos una reunión entre el municipio, el club, la delegación y Carabineros para poder realizarlo. Aparecieron dos inconvenientes. Lo primero es que se nos aplica una ley que regula los eventos masivos. Esta ley fue modificada el viernes pasado y establece mayores requisitos que lo que requería antes. Aplica a todo evento que asistan más de 3 mil personas”, expresó en declaraciones recogidas por Sabes Deportes.

“La otra posibilidad era realizar el evento bajo la ley de Estadio Seguro, particularmente bajo un evento conexo asociado a los partidos de futbol. Esa posibilidad establece que no puede ser un municipio, sino un club deportivo el que convoque y organice, independientemente que el municipio hubiese facilitado el recinto”, agregó.

En ese sentido, la autoridad comunal explicó que se reunieron con la dirigencia del club para informarle de este segundo punto. Aun así, resulta difícil concretar la iniciativa, dado que toda la institución está enfocada en la revancha en Calama.

Cabe destacar que el incidente que involucró a un menor de edad, quien resultó con heridas en un ojo por esquirlas de fuegos artificiales tras la ida entre Deportes Concepción y Cobreloa, no influyó en la decisión.