Pese a renovar con el Real Betis por un año más, Manuel Pellegrini mantiene claro su mensaje de que dirigir a la selección chilena sería el último trabajo de su carrera, y este miércoles volvió a repetirlo.

Tras el triunfo en Copa del Rey ante el Torrent CF, el “Ingeniero” fue consultado por una posible cláusula en su nuevo contrato que le permitiría dejar a los sevillanos en caso de ser pretendido por La Roja, algo que el DT descartó, aunque no cerró la puerta a conversar con la nueva dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile, que será renovada en 2026.

“No hay nada que aclarar. Yo lo he dicho muchas veces: ojalá pudiera terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena. Ahora tengo contrato por un año más”, afirmó el técnico de 72 años.

De todas maneras, aseguró que, cuando haya un nuevo presidente a cargo del fútbol chileno, dialogará con él. “La directiva en Chile, hasta el próximo noviembre, se va a cambiar, porque el presidente dijo que ya no seguía. A mí en ningún caso me gustaría estar obligado por una directiva nueva a tener un contrato. Una vez que haya una directiva nueva veremos cuál es el camino a seguir”, dijo.

“Por ahora, mi camino está aquí en el Betis, donde tengo mucho cariño de la hinchada. Estoy muy contento en el club. No tenemos que apurar los plazos; hay que hacer las cosas con orden para que salga bien para ambas partes”, concluyó Pellegrini.