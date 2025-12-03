;

VIDEO. Manuel Pellegrini vuelve a ilusionar a todo Chile: “Ojalá pudiera terminar mi carrera dirigiendo a La Roja”

El “Ingeniero” confesó que estará dispuesto a conversar con la nueva dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile en 2026.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Fran Santiago

Pese a renovar con el Real Betis por un año más, Manuel Pellegrini mantiene claro su mensaje de que dirigir a la selección chilena sería el último trabajo de su carrera, y este miércoles volvió a repetirlo.

Tras el triunfo en Copa del Rey ante el Torrent CF, el “Ingeniero” fue consultado por una posible cláusula en su nuevo contrato que le permitiría dejar a los sevillanos en caso de ser pretendido por La Roja, algo que el DT descartó, aunque no cerró la puerta a conversar con la nueva dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile, que será renovada en 2026.

“No hay nada que aclarar. Yo lo he dicho muchas veces: ojalá pudiera terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena. Ahora tengo contrato por un año más”, afirmó el técnico de 72 años.

