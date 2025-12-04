;

El TAS le propina un nuevo y contundente golpe a Colo Colo en su centenario: fallo definitivo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó la apelación del “Cacique” para reducir las sanciones impuestas por la Conmebol tras los graves incidentes ocurridos en el duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Colo Colo recibió este jueves un duro revés en su intento de reducir el castigo impuesto por la Conmebol tras los graves incidentes ocurridos el 10 de abril de 2025 en el Estadio Monumental, durante el duelo frente a Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Según información de ADN Deportes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó la apelación presentada por el “Cacique” para reducir las sanciones en su contra, por lo que el club deberá seguir cumpliendo las penas decretadas por la Unidad Disciplinaria del organismo sudamericano el pasado 30 de abril.

Con esta resolución del TAS, se mantiene el castigo de cinco partidos sin público en competencias Conmebol, de los cuales el cuadro albo ya cumplió con dos.

Así, en caso de obtener un cupo para la Copa Sudamericana 2026, Colo Colo se verá obligado a disputar la totalidad de la fase de grupos a puertas cerradas en el Monumental.

A esto se suman los 80 mil dólares de multa aplicados por la Conmebol, lo que representa un nuevo golpe para las arcas de Blanco y Negro de cara a la temporada 2026.

