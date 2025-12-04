;

AUDIO. “Lo que está pasando no estaba en nuestros planes. Hicimos un plantel diseñado en un 70% para la Segunda División”

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, conversó con Los Tenores de la Tarde acerca de la histórica campaña que están realizando los lilas en la Primera B.

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción

Deportes Concepción buscará el ascenso a Primera División este domingo 7 de diciembre, cuando juegue la revancha ante Cobreloa por la final de la Liguilla de Ascenso, tras el 1-1 conseguido el miércoles en la ida.

Diego Livingston, presidente del “León de Collao”, conversó con Los Tenores de la Tarde sobre la campaña de los lilas y la planificación dirigencial que los tiene luchando por ascender en su primer año de regreso en la Primera B.

Es un orgullo ver a toda la hinchada llegando de buena forma al estadio, llenándolo con más de 29.000 personas. Fue todo tranquilo, desde la llegada, hasta la salida. Hubo un pequeño incidente con las esquirlas de una bengala, pero todo el resto perfecto”, comenzó diciendo sobre el marco de público presente ayer en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Al ser consultado sobre cómo se trabajará en caso de no conseguir el ascenso a la máxima categoría, respondió: “Tengamos en cuenta que lo que está pasando hoy día no estaba en nuestros planes. Nos enteramos recién en febrero que estaríamos en la Primera B; hicimos un plantel que en un 70% está diseñado para ganar la Segunda División y, con el otro 30%, trajimos unas fichas importantes. Con eso estamos en Primera B”.

Para nosotros es mucho más de lo esperado y, si no ascendemos ahora, seguiremos trabajando para ascender el próximo año. Los objetivos y las metas ya están trazados”, agregó.

Además, se refirió a la polémica por no poder retransmitir la revancha ante Cobreloa en el estadio con pantallas gigantes, luego de que días atrás se había anunciado un evento para los hinchas que no podrán viajar al norte del país.

“No es que no se logre la autorización, sino que hay un tema legal que tiene que ver con la alcaldía: no se puede realizar ese evento porque no se presentó con el tiempo necesario. Nosotros queríamos hacerlo, pero no vamos a poder, porque todo el equipo dirigencial va a estar en Calama”, cerró Diego Livingston.

