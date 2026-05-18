Colo Colo busca renovar a una de sus principales figuras este 2026: el nuevo contrato que tendría / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo busca la renovación de una de sus principales figuras este 2026. Se trata de Leandro Hernández, quien está viviendo su mejor año en el “Cacique”.

Según información de ADN Deportes, la dirigencia del cuadro albo está en conversaciones con el delantero para renovar su contrato, el cual vence en diciembre de este año.

La fórmula de Colo Colo para la renovación de Hernández

De acuerdo con la información recabada por este medio, la fórmula de Colo Colo para renovar a Leandro Hernández contempla un nuevo contrato por 3 años, incluyendo una cláusula de salida con un valor que no sea excesivamente alto.

Hasta la fecha, el atacante de 20 años ha disputado 11 duelos por el Campeonato Nacional y cinco partidos por la Copa de la Liga. Además, lleva tres goles y una asistencia.