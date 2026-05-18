“Lo que le pase a Américo, lo condenen o no, eso lo ve un juez, no yo; yo lo estoy invitando por una cosa personal a una velada”

Durante el fin de semana pasado, DJ Méndez subió un video que generó repercusión en redes donde retó a un combate de boxeo a Américo en el que hizo referencia al caso judicial que está enfrentando el cantante de cumbia.

“Te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo. ¿Vamos?”, comentó Méndez.

El video generó diversas reacciones, entre ellas la de la modelo Claudia Schmidt, quien criticó a ambos: “desafiar a otro chavón para ver quién es más macho no es de hombres. Y convertir una situación mediática que viven cientos de mujeres en un show de dos gallitos de poca monta, da mucha vergüenza, ¿me comprendes, Méndez?“.

La justificación de DJ Méndez

Durante la jornada de este lunes, DJ Méndez utilizó sus redes sociales para explicar el mensaje enviado a Américo.

“Yo hice una invitación deportiva a Américo por algo personal entre él y yo”, afirmó Méndez. “Lo conozco desde que a él lo acogimos nosotros en Suecia cuando él estaba con el grupo Alegría”, relató.

“Ellos llegaron allá, recibieron toda la ayuda de un amigo mío (...) Yo lo tuve en mis estudios, todo muy bien, perfecto. Desde ahí que lo conozco a Américo cuando era más chico y todavía no explotaba su carrera”, agregó.

“Entonces yo, ahora que estoy invitado y soy parte de una velada de boxeo, un deporte legal, como cualquier otro deporte, lo invité a Américo. Lo invité porque justo supe, lamentablemente, que está pasando por un tema que yo no tengo nada que ver (...) esto fue la guinda de la torta”, complementó.

Lo que a él le pase, lo condenen o no, eso lo ve un juez, no yo. Yo lo estoy invitando por una cosa personal a una velada, que de hecho ya se ha hecho. ‘Noche de combos’, creo que se llama, lo hicieron en el Caupolicán, lo llenaron toda la gente aplaudiendo, todo bien y le fue increíble. Y yo ahora quiero ser parte prácticamente de lo mismo, estoy invitando a alguien, jamás de una forma violenta”, argumentó.

“Yo estoy hablando con Américo por una cuestión antigua entre él y yo(...) Yo lo estoy invitando a una velada, no voy a ser ser el único que va a participar por lo demás y que ya se ha hecho. Pero lo dije yo y queda la tole tole, como ‘no te metáis en las cosas que no te pertenecen’. Yo no me estoy metiendo en nada, en nada”, cerró.