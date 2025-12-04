Este jueves se conoció el fallo del TAS respecto a la apelación de Colo Colo, en la que solicitaba reducir las sanciones impuestas por Conmebol tras las graves situaciones ocurridas en abril de este año en el duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores.

Este portazo para Blanco y Negro significa un nuevo golpe económico para el club, algo que tiene a todo el pueblo albo preocupado. Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, se refirió a este complejo momento que atraviesa la concesionaria a cargo del club, cuestionando seriamente su funcionamiento a lo largo de los años.

“La situación económica de Blanco y Negro ha sido deficitaria la mayor parte de la historia. Desde su creación en 2005, ha sido deficitaria; no hay números positivos en la mayoría de los años”, señaló el dirigente.

Sobre si estos números rojos en las arcas de la Sociedad Anónima son preocupantes, afirmó: “Yo creo que lo es, en base a lo que hemos repetido hasta el cansancio: existe un contrato de concesión pensado para pagar la deuda fiscal de Colo Colo, y eso, con los números que se tienen, obviamente se ve muy difícil que se pueda lograr”.

“Blanco y Negro tiene una deuda no solo económica, también de gestión. Creo que el modelo de la Sociedad Anónima en Colo Colo no ha dado el resultado que se esperaba cuando fue creada. Es un tema más histórico que de esta temporada”, sentenció Valladares.