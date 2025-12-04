;

Colo Colo anuncia los precios que tendrán sus entradas en 2026: inédita medida generó debate entre los hinchas

Los albos dieron a conocer los valores que tendrán los tickets para cada sector del Estadio Monumental.

Colo Colo anunció este jueves los precios de las entradas para sus partidos de local en la temporada 2026, con una importante medida que beneficiará a los hinchas albos.

A través de redes sociales, el “Cacique” informó que los valores de los boletos se congelarán, es decir, se mantendrán al mismo precio que en 2025.

“Tu pasión no cambiar de valor. Porque reconocemos tu incondicional aliento al Cacique, este 2026 congelamos los precios de las entradas para nuestros hinchas. Tus tickets para 2026 tendrán el mismo valor que en 2025″, comunicó la institución.

De todas formas, habrá dos precios distintos de entradas según la categoría del partido: “bajo” para los encuentros normales y “alto” para los duelos de copas internacionales y clásicos.

Los valores por sector serán los siguientes: Galerías a $9.000 o $15.000, Cordillera a $16.000 o $25.000, Océano a $25.000 o $40.000, y Rapa Nui a $65.000 o $75.000, dependiendo de la categoría del partido.

