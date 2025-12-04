;

Lluvia en la Región Metropolitana: ¿Cuándo y en qué lugares de Santiago caerán nuevas precipitaciones?

“Los próximos días traerán un giro importante”, explicó el sitio Meteored. A la par, también se podrían presentar tormentas eléctricas.

Javier Méndez

Pese a las altas temperaturas de los últimos días en la zona central de Chile, el arribo de una nueva baja segregada podría traer de vuelta la lluvia.

Los próximos días traerán un giro importante (...); una baja segregada comenzará a influir desde el sábado 6, marcando un cambio de escenario”, describió Meteored.

Así, se espera que este fin de semana las condiciones meteorológicas sean más inestables, con el termómetro con marcas más bajas, más nubes y precipitaciones en sectores puntuales.

¿Dónde llueve este fin de semana en la zona central?

La situación antes descrita podría afectar entre las regiones de Coquimbo y del Biobío. El agua se presentaría, especialmente, en sectores precordilleranos y cordilleranos.

En algunas localidades de la Región Metropolitana podrían caer hasta 10 milímetros, una cifra que sería inusual en este punto del año.

Santiago registraría una cifra cercana a los 3.4 mm.

El domingo, la actividad precipitante continuará, aunque con una tendencia a debilitarse gradualmente, afectando principalmente a sectores interiores de las regiones de O’Higgins, Metropolitana y el norte del Maule”, detalló la web citada.

Por lo demás, también hay posibilidades de que se presenten tormentas eléctricas en puntos como las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

