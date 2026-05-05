Emiten alerta por lluvias en corto periodo de tiempo: afectará a seis regiones de Chile

Lluvias en corto periodo de tiempo afectarán a 6 regiones: este será el día más intenso / PhotoMet

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una advertencia agrometeorológica por lluvias en un corto periodo de tiempo, producto del avance de un sistema frontal que afectará a seis regiones del centro y sur del país.

El fenómeno se concentrará entre el martes 5 y el miércoles 6 de mayo. El martes, las lluvias se registrarán principalmente en Biobío, La Araucanía y Los Ríos, mientras que el miércoles será el día más intenso en O’Higgins, Maule y Ñuble.

De acuerdo con el informe, el evento podría dejar lluvias concentradas en pocas horas, lo que aumenta el riesgo de anegamientos, escurrimientos superficiales y complicaciones en sectores agrícolas.

La autoridad meteorológica advirtió que este tipo de precipitaciones en corto periodo puede generar impactos en actividades agrícolas, por lo que se recomienda suspender riegos durante las lluvias, postergar la aplicación de agroquímicos y resguardar animales en zonas seguras.

Además, se llamó a revisar sistemas de drenaje y evacuación de aguas para evitar anegamientos, junto con asegurar bodegas e insumos agrícolas ante el paso del sistema frontal.

Finalmente, el organismo indicó que el fenómeno estará asociado al avance de un sistema frontal que se desplazará desde la zona centro hacia el sur del país, concentrando su mayor actividad en dos jornadas consecutivas.