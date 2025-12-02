La Suerte de Ser Chileno 2025: Polla confirma lamentable noticia sobre la nueva edición del concurso millonario

Una de las instancias de fin de año más esperadas en el país es el concurso millonario La Suerte de Ser Chileno, cuyo nombre oficial desde hace algún tiempo es La Suerte en Chile.

En simple, se trata de un sorteo que entrega dinero solo por el hecho de tener un RUT válido en el territorio nacional, y sin ningún tipo de inscripción u otro requisito.

En la edición de 2024, por ejemplo, se repartieron $90 millones en premios de $3 millones cada uno, beneficiando a 30 afortunados y afortunadas.

La instancia era especial ya que Polla Chilena de Beneficencia, la empresa detrás de la idea, cumplía nueve décadas de historia.

Naturalmente, en el último tiempo las expectativas han sido altas de cara al sorteo 2025, sobre todo porque el año pasado la confirmación llegó durante la última semana de noviembre.

Ahora, se dio a conocer una actualización.

¿Qué pasará con La Suerte de Ser Chileno 2025?

Según adelantó T13.cl, el sorteo de La Suerte de Ser Chileno no se realizará este año. La empresa a cargo argumentó que están poniendo sus esfuerzos en otras campañas, principalmente el clásico Loto.

Así, quienes se mantenían atentos tendrán que seguir esperando hasta 2026 para ver si Polla retoma la idea.

Cabe recordar que los ganadores de la última edición tenían 60 días de corrido para ir a cobrar su premio. A la par, también se entregaron otros montos de $3 millones a instituciones de beneficencia que, por ley, reciben aportes de Polla.