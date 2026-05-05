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Paciente de 68 años muere tras caer desde cuarto piso en Hospital de Curanilahue

Las circunstancias del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades.

Javiera Rivera

Paciente de 68 años muere tras caer desde cuarto piso en Hospital de Curanilahue

Un adulto mayor de 68 años falleció luego de caer desde el cuarto piso del Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue, en la región del Biobío, hecho que es investigado por las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente.

Según información entregada por el Servicio de Salud Arauco, el paciente había ingresado al recinto asistencial desde Santiago con un diagnóstico de colangitis leve.

Posteriormente, fue derivado al servicio médico quirúrgico respiratorio, donde ocurrió la caída durante la madrugada, cerca de las 2:00 horas.

Tras el incidente, el equipo clínico del hospital activó los protocolos de emergencia y realizó maniobras de reanimación, sin embargo, no fue posible revertir la situación y se constató su fallecimiento en el mismo establecimiento.

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Desde el Servicio de Salud Arauco, el subdirector de gestión asistencial, Luca Mansueto Soto, confirmó el hecho y explicó que se dio aviso inmediato a la familia y a las autoridades competentes, además de activar medidas internas.

“Como institución lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia. Este hecho ha generado conmoción en funcionarios y pacientes”, señaló el directivo.

Asimismo, indicó que se están implementando acciones de contención emocional para los equipos de salud y usuarios, junto con una revisión de las instalaciones para reforzar las condiciones de seguridad del recinto.

Las causas de la caída son materia de investigación, y por ahora no se han entregado detalles sobre cómo se produjo el hecho. Las autoridades continúan recopilando antecedentes para esclarecer lo ocurrido.

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