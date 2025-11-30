De los creadores del MUT: así quedaría la Bolsa de Santiago tras megaproyecto inspirado en España y Francia / Territoria

El martes pasado se dio a conocer que Territoria, la firma detrás de proyectos como el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) en Las Condes, acordó la adquisición del edificio de la Bolsa de Santiago, ubicado en la calle Nueva York, en el centro de la capital.

Según se adelantó, el proyecto “propone una regeneración urbana orientada a poner en valor el patrimonio arquitectónico del edificio y a reactivar la vida social y ciudadana del centro de Santiago”.

La idea es respetar la histórica construcción diseñada por el arquitecto Emilio Jéquier, uno de los nombres más destacados del rubro durante la primera mitad del siglo XX en Chile.

“Queremos que vuelva a ser un punto de encuentro ciudadano, un lugar que combine cultura, comercio y espacio público”, aseguró Ignacio Salazar, socio y gerente general de Territoria.

Hay referentes. Los gestores señalaron que se inspirarán en lugares como Galería Canalejas en Madrid o Le Bon Marché y Galeries Lafayette en París. Habrá áreas comunes, circulaciones abiertas que conecten el edificio con su entorno inmediato, comercio, cowork, espacios culturales y una plaza en altura.

Territoria Ampliar

Nido Lucía y Campus Santander: los otros proyectos de Territoria en Santiago

Cabe recordar que actualmente la misma compañía está desarrollando el proyecto Nido Lucía, un centro cientifico-tecnológico de más de 45 mil metros cuadrados que hará uso del ex edificio de Enel (Santa Rosa 76, a cuatro minutos a pie de Metro Santa Lucía).

El desarrollo se organiza en distintas etapas para renovar estructuras ya existentes e incluso sumar nuevas. Aún no hay una fecha definida para que entre en operación.

El Mercado estará a pocos pasos de la estación de Metro Santa Lucía. Ampliar

Otra propuesta que toma forma es el Campus Santander, en Américo Vespucio con Presidente Riesco.

“El proyecto destaca por crear un entorno emprendedor que representa una nueva visión de los espacios de trabajo que conecta la eficiencia, la sostenibilidad y el bienestar de las personas”, sostienen en su web.

“En este espacio se congregarán las oficinas corporativas del Grupo Santander en Chile, conectado con estaciones de Metro, ciclovías y parques urbanos”, suman.