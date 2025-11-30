;

De los creadores del MUT: así quedaría la Bolsa de Santiago tras megaproyecto inspirado en España y Francia

“Queremos que vuelva a ser un punto de encuentro ciudadano, un lugar que combine cultura, comercio y espacio público”, describió el gerente general de Territoria, la empresa detrás de la idea.

Javier Méndez

De los creadores del MUT: así quedaría la Bolsa de Santiago tras megaproyecto inspirado en España y Francia

De los creadores del MUT: así quedaría la Bolsa de Santiago tras megaproyecto inspirado en España y Francia / Territoria

El martes pasado se dio a conocer que Territoria, la firma detrás de proyectos como el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) en Las Condes, acordó la adquisición del edificio de la Bolsa de Santiago, ubicado en la calle Nueva York, en el centro de la capital.

Según se adelantó, el proyecto “propone una regeneración urbana orientada a poner en valor el patrimonio arquitectónico del edificio y a reactivar la vida social y ciudadana del centro de Santiago”.

La idea es respetar la histórica construcción diseñada por el arquitecto Emilio Jéquier, uno de los nombres más destacados del rubro durante la primera mitad del siglo XX en Chile.

Revisa también:

ADN

“Queremos que vuelva a ser un punto de encuentro ciudadano, un lugar que combine cultura, comercio y espacio público”, aseguró Ignacio Salazar, socio y gerente general de Territoria.

Hay referentes. Los gestores señalaron que se inspirarán en lugares como Galería Canalejas en Madrid o Le Bon Marché y Galeries Lafayette en París. Habrá áreas comunes, circulaciones abiertas que conecten el edificio con su entorno inmediato, comercio, cowork, espacios culturales y una plaza en altura.

ADN

Territoria

Nido Lucía y Campus Santander: los otros proyectos de Territoria en Santiago

Cabe recordar que actualmente la misma compañía está desarrollando el proyecto Nido Lucía, un centro cientifico-tecnológico de más de 45 mil metros cuadrados que hará uso del ex edificio de Enel (Santa Rosa 76, a cuatro minutos a pie de Metro Santa Lucía).

El desarrollo se organiza en distintas etapas para renovar estructuras ya existentes e incluso sumar nuevas. Aún no hay una fecha definida para que entre en operación.

ADN

El Mercado estará a pocos pasos de la estación de Metro Santa Lucía.

Otra propuesta que toma forma es el Campus Santander, en Américo Vespucio con Presidente Riesco.

“El proyecto destaca por crear un entorno emprendedor que representa una nueva visión de los espacios de trabajo que conecta la eficiencia, la sostenibilidad y el bienestar de las personas”, sostienen en su web.

“En este espacio se congregarán las oficinas corporativas del Grupo Santander en Chile, conectado con estaciones de Metro, ciclovías y parques urbanos”, suman.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad