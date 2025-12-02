Calor en Santiago: emiten aviso por altas temperaturas en la región Metropolitana y otras 3 regiones de Chile

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en la región Metropolitana y otras 3 regiones de Chile.

Según el organismo, este evento se registrará entre la tarde del miércoles 3 y la noche del jueves 4 de diciembre, donde las máximas podrían alcanzar hasta 34 grados.

Además de la capital, este aviso meteorológico se extiende para las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble.

Ola de calor en Chile

El portal meteorológico detalla que Santiago tendrá hasta 34 grados durante este miércoles 3 de diciembre. Situación similar que en O’Higgins, donde las temperaturas marcarán 33° C.

Mientras que en el Maule y Ñuble se esperan entre 31 y 33 grados, sin embargo, en estas dos zonas el calor se extenderá no solo por el miércoles, sino que también hasta el jueves 4.