Calor en Santiago: emiten aviso por altas temperaturas en la región Metropolitana y otras 3 regiones de Chile

Los termómetros marcarán hasta 34 grados esta semana. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en la región Metropolitana y otras 3 regiones de Chile.

Según el organismo, este evento se registrará entre la tarde del miércoles 3 y la noche del jueves 4 de diciembre, donde las máximas podrían alcanzar hasta 34 grados.

Además de la capital, este aviso meteorológico se extiende para las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble.

Ola de calor en Chile

El portal meteorológico detalla que Santiago tendrá hasta 34 grados durante este miércoles 3 de diciembre. Situación similar que en O’Higgins, donde las temperaturas marcarán 33° C.

Mientras que en el Maule y Ñuble se esperan entre 31 y 33 grados, sin embargo, en estas dos zonas el calor se extenderá no solo por el miércoles, sino que también hasta el jueves 4.

