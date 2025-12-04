;

Joaquín Larrivey confirma en qué club del fútbol chileno jugará la temporada 2026: “Pase lo que pase...”

Tras el empate ante Cobreloa por la final ida de la Liguilla de Ascenso, el goleador de 41 años aclaró las dudas sobre su futuro en Deportes Concepción.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Joaquín Larrivey se ha transformado en una de las grandes figuras de la temporada 2025 en la Primera B, donde está muy cerca de lograr el anhelado ascenso a la Primera División junto a Deportes Concepción.

El empate 1-1 ante Cobreloa en el Ester Roa Rebolledo, por la final ida de la Liguilla, dejó la serie abierta para la revancha en Calama. Un panorama que ilusiona al goleador argentino, quien ya proyecta lo que este desenlace podría significar para su futuro.

Es que tras la igualdad en Collao, el experimentado delantero de 41 años salió al paso de los rumores sobre su continuidad en los “Lilas” y confirmó dónde jugará el próximo año.

“La verdad es que estoy muy agradecido, muy orgulloso de ser parte de este club y su proceso de crecimiento. Agradezco la confianza y el cariño de la gente. Pase lo que pase, el 2026 estaré vistiendo la camiseta de Deportes Concepción“, declaró diálogo con Dsports.

“Tuve años muy lindos en Universidad de Chile, en Magallanes y ahora estoy viviendo este proyecto de Deportes Concepción, que tiene mucho margen de crecimiento. Ser parte de eso me llena de felicidad y orgullo”, agregó.

Cabe recordar que Joaquín Larrivey firmó hace algunos meses su renovación con Deportes Concepción hasta el 2026. En la presente temporada, el ariete ha disputado un total de 40 partidos, con 22 goles anotados y una asistencia.

