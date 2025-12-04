El sorteo del Mundial 2026 en vivo, en directo, online y en TV

Está prácticamente todo listo. El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya está en marcha, y este viernes las selecciones participantes conocerán en qué grupo quedarán destinados, a la espera de que se cierren los últimos seis cupos vigentes.

Un total de 42 países tiene asegurado la presencia en Norteamérica el próximo año, mientras que 22 selecciones se pelearán los restantes seis cupos disponibles, entre ellos, Bolivia como representante de Conmebol.

Es por ello que te contamos toda la previa de cómo se realizará el sorteo de los grupos para la cita mundialista.

Dónde, cómo, y cuándo ver el sorteo del Mundial EN VIVO, online y en TV

Desde el Centro Kennedy de Washington, Estados Unidos, podrás ver en directo el destino de los 42 países ya clasificados.

Lo podrás ver en vivo a través de CHV Deportes, DirecTV y DGO desde las 14:00 horas.

14:00 horas | Sorteo Mundial 2026 | CHV Deportes, DirecTV y DGO

Las novedades que tendrá el sorteo del Mundial 2026

Con el objetivo de garantizar un equilibrio competitivo, la FIFA estableció ciertas condiciones inamovibles durante el sorteo. España y Argentina, números 1 y 2 del ranking FIFA, serán ubicadas en cuadros opuestos a partir de dieciseisavos de final, al igual que Francia e Inglaterra, clasificadas tercera y cuarta.

“De este modo se garantizará que, si se adjudican sus respectivos grupos, las dos selecciones mejor clasificadas no se enfrenten antes de la final”, explicaron desde el organismo con sede en Suiza.

Las restricciones de confederación también jugarán un papel crucial en el sorteo. Como en cada Mundial, ningún grupo podrá tener más de un representante de la misma confederación, salvo UEFA, que aporta 16 selecciones. Cada grupo deberá tener entre uno y dos europeos para mantener el equilibrio.

Si bien el sorteo determinará qué equipos jugarán entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado de partidos, incluido el estadio asignado y la respectiva hora de inicio, se confirmará el sábado 6 de diciembre.

Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán desde el Grupo A hasta el Grupo L. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, respectivamente.