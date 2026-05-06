El radical cambio físico de exdiputada que impactó en redes sociales: “Tuvieron que pasar 23 años...”

Mónica Arce Castro tuvo una convulsionada carrera en la política entre 2022 y 2026. La exdiputada fue la representante del Distrito 12° de la región Metropolitana.

También es madre de cuatro hijos, y en la actualidad se dedica al activismo política en comunas como Puente Alto donde apunta al liderazgo ciudadano.

La ingeniera logística sorprendió en redes sociales con su radical cambio físico, además de un mensaje donde contó la compleja situación que vivió en el pasado.

“Tuvieron que pasar 23 años para que me atreviera a usar traje de baño nuevamente... Y es que dudaba, me hacían dudar tanto de mi apariencia que odié inmensamente, por muchos años lo que veía frente al espejo”, comenzó.

Arce Castro enfatizó en las dificultados que atravesó en su paso por la política y la gran cantidad de críticas que recibió.

“Con la exposición del parlamento en estos últimos 4 años, las cosas empeoraron. Cuando no les gustaban mis votaciones e intervenciones, no me criticaban por mis ideas, ni mi desempeño político, usaban mi apariencia física para insultarme”, afirmó.

La exdiputada enfatizó en que “cuando comenzó a cuidar su cuerpo, recibió comentarios diciendo que perdió su rumbo político”.

“A mis 40 años, me siento orgullosísima de mi proceso y de lo logrado, profesional, física y por sobre todo espiritualmente, porque lo más visible para la mayoría, fue mi cambio físico, pero los más cercanos fueron testigos de que el mayor cambio, se forjó en mi alma”, cerró diciendo.