Más de 30 miembros de “La Jauría” son detenidos: asaltaban a personas en los alrededores de Bellavista

Casi 400 detectives de la PDI participaron de este operativo, donde se allanaron 24 casas en la región Metropolitana.

Juan Castillo

PDI

PDI

La Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte de la Policía de Investigaciones realizó un megaoperativo en la región Metropolitana, en donde se logró desbaratar a “La Jauría”, banda dedicada a los asaltos en el centro de Santiago.

En detalle, 32 sujetos de distintas nacionalidades fueron detenidos tras un allanamiento en 24 viviendas en distintas zonas de la capital.

Durante el operativo, en el cual se desplegaron 375 detectives de la PDI, se incautaron más de 160 celulares, armas de fuego y cuchillos.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, detalló que del total de detenidos, 18 son chilenos y 14 extranjeros, entre bolivianos, peruanos, venezolanos, haitianos y colombianos. Además, 14 de los antisociales eran menores de edad.

“La Jauría” abordaba a sus víctimas en grandes grupos por los sectores de Plaza Italia, Parque Forestal y Barrio Bellavista, donde con extrema violencia robaban a sus víctimas.

