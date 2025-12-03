Atención padres y apoderados: esto dicen los programas de Kast y Jara sobre la educación escolar

Este 14 de diciembre se decidirá quién es el proximo o próxima Presidenta de Chile, cuando se realice la segunda vuelta electoral.

Frente a esto, desde ADN hemos realizado una comparación de los programas de gobierno para que la ciudadanía evalue las distintas medidas y enfoques propuestas desde cada comando.

La educación escolar es un área prioritaria en los programas de Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes reconocen que el sistema educativo chileno presenta problemas estructurales que limitan el desarrollo y la equidad.

A continuación, se detallan las propuestas clave de ambos candidatos para la educación escolar (parvularia, básica y media):

Jeannette Jara: Fortalecimiento de la Educación Pública y Derechos Sociales

La candidata Jara busca recuperar el orgullo por la educación pública y construir un sistema más justo, coherente y preparado para el futuro.

Visión General: La educación debe ser el motor de desarrollo para construir un Chile más moderno, justo y democrático , y es esencial para el crecimiento económico y la seguridad a largo plazo.

La educación debe ser el motor de desarrollo para construir un Chile , y es esencial para el crecimiento económico y la seguridad a largo plazo. Nueva Educación Pública (SLEP): Se buscará fortalecer la Nueva Educación Pública (SLEP) y corregir sus falencias.

Se buscará y corregir sus falencias. Infraestructura: Creación de una Política Nacional de Infraestructura Escolar Digna respaldada por ley. El objetivo es modernizar y dignificar al menos mil establecimientos en todo Chile, priorizando la educación pública y zonas rezagadas.

Creación de una respaldada por ley. El objetivo es en todo Chile, priorizando la educación pública y zonas rezagadas. Convivencia y Seguridad: Creación de una Política de Entornos Educativos Seguros , coordinando a sostenedores, municipios y policías para resguardar los perímetros e implementando “Rutas Seguras” .

Creación de una , coordinando a sostenedores, municipios y policías para resguardar los perímetros e implementando . Salud Mental Escolar: Creación de un Plan Nacional de Salud Mental Escolar en coordinación con el Ministerio de Salud, asegurando la presencia de equipos multidisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales, etc.) en los territorios.

Creación de un en coordinación con el Ministerio de Salud, asegurando la presencia de (psicólogos, trabajadores sociales, etc.) en los territorios. Actualización Curricular: Impulsará una Actualización Curricular para el siglo XXI que se centre en potenciar habilidades y competencias, incluyendo temas esenciales como formación ciudadana, ciudadanía digital, crisis climática y educación en afectividad y sexualidad integral .

Impulsará una que se centre en potenciar habilidades y competencias, incluyendo temas esenciales como . Burocracia Docente: Reducción drástica de la carga administrativa para que docentes y directivos se concentren en la labor pedagógica.

para que docentes y directivos se concentren en la labor pedagógica. Parvularia y Cupos: Expansión planificada y equitativa de cupos de educación parvularia (0 a 4 años), priorizando las zonas con mayores brechas.

José Antonio Kast: Autonomía, Eliminación de Restricciones y Mérito

El candidato Kast busca recuperar la educación pública y potenciar la privada, permitiendo que las familias vean en ambas una real posibilidad de desarrollo, reconociendo el mérito.