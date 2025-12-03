Atención padres y apoderados: esto dicen los programas de Kast y Jara sobre la educación escolar
Mientras la candidata oficialista impulsa una Política Nacional de Infraestructura para modernizar la escuela pública, el opositor busca fomentar la diversidad de proyectos educativos y eliminar las restricciones al sector subvencionado.
Este 14 de diciembre se decidirá quién es el proximo o próxima Presidenta de Chile, cuando se realice la segunda vuelta electoral.
Frente a esto, desde ADN hemos realizado una comparación de los programas de gobierno para que la ciudadanía evalue las distintas medidas y enfoques propuestas desde cada comando.
La educación escolar es un área prioritaria en los programas de Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes reconocen que el sistema educativo chileno presenta problemas estructurales que limitan el desarrollo y la equidad.
A continuación, se detallan las propuestas clave de ambos candidatos para la educación escolar (parvularia, básica y media):
Jeannette Jara: Fortalecimiento de la Educación Pública y Derechos Sociales
La candidata Jara busca recuperar el orgullo por la educación pública y construir un sistema más justo, coherente y preparado para el futuro.
- Visión General: La educación debe ser el motor de desarrollo para construir un Chile más moderno, justo y democrático, y es esencial para el crecimiento económico y la seguridad a largo plazo.
- Nueva Educación Pública (SLEP): Se buscará fortalecer la Nueva Educación Pública (SLEP) y corregir sus falencias.
- Infraestructura: Creación de una Política Nacional de Infraestructura Escolar Digna respaldada por ley. El objetivo es modernizar y dignificar al menos mil establecimientos en todo Chile, priorizando la educación pública y zonas rezagadas.
- Convivencia y Seguridad: Creación de una Política de Entornos Educativos Seguros, coordinando a sostenedores, municipios y policías para resguardar los perímetros e implementando “Rutas Seguras”.
- Salud Mental Escolar: Creación de un Plan Nacional de Salud Mental Escolar en coordinación con el Ministerio de Salud, asegurando la presencia de equipos multidisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales, etc.) en los territorios.
- Actualización Curricular: Impulsará una Actualización Curricular para el siglo XXI que se centre en potenciar habilidades y competencias, incluyendo temas esenciales como formación ciudadana, ciudadanía digital, crisis climática y educación en afectividad y sexualidad integral.
- Burocracia Docente: Reducción drástica de la carga administrativa para que docentes y directivos se concentren en la labor pedagógica.
- Parvularia y Cupos: Expansión planificada y equitativa de cupos de educación parvularia (0 a 4 años), priorizando las zonas con mayores brechas.
José Antonio Kast: Autonomía, Eliminación de Restricciones y Mérito
El candidato Kast busca recuperar la educación pública y potenciar la privada, permitiendo que las familias vean en ambas una real posibilidad de desarrollo, reconociendo el mérito.
- Visión General: El sistema educativo está estancado en un nivel insuficiente de aprendizaje y se ha convertido en una “condena perpetua a la falta de oportunidades”.
- Ampliación de Proyectos: Buscará promover la diversidad de proyectos educativos y ampliar o crear nuevos establecimientos subvencionados, eliminando las restricciones actuales.
- Violencia y Seguridad: Se enfocará en eliminar la violencia escolar y proteger a la comunidad, separando a los estudiantes que quieren estudiar de aquellos que lo impiden.
- Persecución Penal: Buscará fortalecer la persecución penal de quienes involucran a niños en delitos.
- Autonomía Docente: Se buscará racionalizar la carga burocrática y devolver la autoridad a los docentes en la sala de clases, otorgando mayor autonomía a las escuelas.
- Sistema de Admisión Escolar (SAE): Se busca erradicar las “lamentables deficiencias” del SAE, ampliando los cupos de calidad y reconociendo el mérito.
- Uso Comunitario: El programa “Chile se Activa en el Deporte” comenzará con el mantenimiento de las escuelas abiertas a la comunidad en las tardes para el desarrollo de la actividad física.
