Bomberos y CONAF logran contener incendio forestal registrado en basural clandestino de Valparaíso
Pese al riesgo de propagación, ninguna vivienda resultó afectada ni se registraron heridos.
Tras combatir desde horas de la madrugada, el incendio forestal de Valparaíso fue contenido gracias a las labores de Bomberos y CONAF.
El siniestro, denominado Estanque Esval-La Isla, comenzó durante la tarde del pasado miércoles en la parte alta de Valparaíso, cerca de las 19:00 horas, lo cual mantuvo a Bomberos trabajando hasta pasadas las 21:00 horas.
Las llamas se concentraron en una quebrada usada como basural clandestino, por lo que tenía una alta carga de neumáticos y de desechos inflamables.
No obstante, los cambios en las condiciones climáticas permitieron que los voluntarios pudiesen controlaran el incendio.
En ese sentido, y pese a que se ordenó la evacuación de la población ante el riesgo de que las llamas se propaguen a al menos 20 viviendas de la zona, no se reportaron casas afectadas o personas heridas.
Actualmente, voluntarios de Bomberos junto a personal de CONAF se encuentran combatiendo las llamas para sofocar completamente el incendio.
