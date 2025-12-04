Bomberos y CONAF logran contener incendio forestal registrado en basural clandestino de Valparaíso

Tras combatir desde horas de la madrugada, el incendio forestal de Valparaíso fue contenido gracias a las labores de Bomberos y CONAF.

El siniestro, denominado Estanque Esval-La Isla, comenzó durante la tarde del pasado miércoles en la parte alta de Valparaíso, cerca de las 19:00 horas, lo cual mantuvo a Bomberos trabajando hasta pasadas las 21:00 horas.

Las llamas se concentraron en una quebrada usada como basural clandestino, por lo que tenía una alta carga de neumáticos y de desechos inflamables.

No obstante, los cambios en las condiciones climáticas permitieron que los voluntarios pudiesen controlaran el incendio.

En ese sentido, y pese a que se ordenó la evacuación de la población ante el riesgo de que las llamas se propaguen a al menos 20 viviendas de la zona, no se reportaron casas afectadas o personas heridas.

Actualmente, voluntarios de Bomberos junto a personal de CONAF se encuentran combatiendo las llamas para sofocar completamente el incendio.