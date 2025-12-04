¡Locura en Brasil! Flamengo prepara una inversión histórica en fichajes para 2026: más de 100 millones de dólares

A comienzos de año, todos daban como favorito para ganar la Copa Libertadores al Flamengo, que cumplió las expectativas y se consagró campeón, pero con una inversión descomunal en fichajes durante los mercados.

En total, fueron cerca de 58 millones de dólares durante el año, reforzándose con futbolistas directamente desde Europa, como Samuel Lino del Atlético de Madrid, Jorginho del Arsenal o Jorge Carrascal del Zenit.

Ahora, con la Libertadores y también el Brasileirao bajo el brazo, el “Mengao” no se conforma y su presidente acaba de prometer un gasto histórico para el plantel de 2026.

Según información de R7 Esportes, Luiz Eduardo Baptista, mandamás del “Fla”, prometió invertir un billón de reales en refuerzos para 2026, lo que equivale a más de 180 millones de dólares. Una verdadera locura.

Para ponerlo en perspectiva, el Manchester City, en el mercado de fichajes de enero de 2025, gastó cerca de 170 millones de la divisa norteamericana, por lo que el Flamengo planea equipararse en números con gigantes del fútbol europeo.

El medio ya citado incluso propone los nombres de Valentín Castellanos, de la Lazio, y Lucas Beltrán, del Valencia, como los principales objetivos del Flamengo para el mercado de fichajes de 2026.