Detienen en Hualpén a chileno buscado por Interpol acusado de abusos a menores en Argentina

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI detuvieron en Hualpén a José Henríquez Vera, uno de los 18 chilenos más buscados por Interpol.

Según consignó Emol, el hombre mantenía una notificación roja internacional por su presunta participación en abusos sexuales contra al menos 3 menores en Argentina.

Al respecto, el jefe de la Brisex Concepción, Rodrigo Henríquez, explicó que la detención fue posible gracias a semanas de rastreo de posibles domicilios y lugares de trabajo.

“Se determinó que trabajaba para una empresa de paisajismo que prestaba servicios a un municipio de la zona”, señaló el medio mencionado.

El operativo se concretó durante la mañana, mientras el hombre realizaba labores de mantención de áreas verdes.

Y gracias a la solicitud de extradición emitida por el Estado argentino permitió activar la alerta internacional que guió la búsqueda.

Ahora, Henríquez Vera será presentado ante la justicia para su control de detención, paso previo al proceso formal de extradición.