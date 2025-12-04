;

Detienen en Hualpén a chileno buscado por Interpol acusado de abusos a menores en Argentina

La PDI detalló que el sujeto es uno de los 18 compatriotas más buscados por Interpol.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Rafa Jodar

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI detuvieron en Hualpén a José Henríquez Vera, uno de los 18 chilenos más buscados por Interpol.

Según consignó Emol, el hombre mantenía una notificación roja internacional por su presunta participación en abusos sexuales contra al menos 3 menores en Argentina.

Al respecto, el jefe de la Brisex Concepción, Rodrigo Henríquez, explicó que la detención fue posible gracias a semanas de rastreo de posibles domicilios y lugares de trabajo.

Revisa también

ADN

“Se determinó que trabajaba para una empresa de paisajismo que prestaba servicios a un municipio de la zona”, señaló el medio mencionado.

El operativo se concretó durante la mañana, mientras el hombre realizaba labores de mantención de áreas verdes.

Y gracias a la solicitud de extradición emitida por el Estado argentino permitió activar la alerta internacional que guió la búsqueda.

Ahora, Henríquez Vera será presentado ante la justicia para su control de detención, paso previo al proceso formal de extradición.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad