Fatal atropello en Playa Ancha: mujer muere tras ser impactada por bus del transporte público

Carabineros y Fiscalía trabajan en las primeras diligencias y mantienen citado al chofer de la máquina.

Nelson Quiroz

Una mujer murió la mañana de este jueves tras ser atropellada por un bus del transporte público en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso. El hecho ocurrió en la intersección de calle Alcalde Barrios con avenida Playa Ancha, hasta donde llegó personal especializado de la SIAT de Carabineros por instrucción de la Fiscalía Regional.

El teniente Ricardo Cuviello, de la SIAT Valparaíso, confirmó que el Ministerio Público solicitó la presencia del equipo para realizar las primeras diligencias y establecer cómo ocurrió el siniestro vial. Según explicó, la víctima, una peatona cuya identidad no fue revelada, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

“Como institución, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la peatona, quien perdió la vida en el sitio del suceso debido a la gravedad de sus heridas”, señaló el oficial, agregando que las pericias buscan determinar la dinámica del impacto y la causa basal del accidente.

Los funcionarios realizaron levantamiento de evidencias, fijación del sitio del suceso y mediciones técnicas para reconstruir el hecho. El bus involucrado pertenece a la locomoción colectiva del Gran Valparaíso y su conductor quedó citado a declarar mientras avanza la investigación.

El teniente Cuviello hizo además un llamado a la conducción responsable, subrayando la importancia de mantener la atención al entorno vial. “Instamos a los conductores a desplazarse siempre atentos a las condiciones del tránsito y respetar las señales que enfrentan durante la conducción, con el fin de disminuir y evitar riesgos de accidentes”, enfatizó.

La Fiscalía continuará recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad para aclarar eventuales responsabilidades en este fatal atropello que vuelve a poner en alerta por la seguridad vial en la zona.

