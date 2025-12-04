Cuatro funcionarios de Carabineros fueron formalizados en el Tribunal de Garantía de Valparaíso por el delito de apremios ilegítimos, a raíz de un hecho ocurrido el pasado 3 de diciembre en la ciudad.

Según los antecedentes entregados por el tribunal, los funcionarios golpearon con bastones a un transeúnte por circunstancias que aún están siendo investigadas por la justicia.

La víctima resultó con lesiones de diferente consideración, incluyendo daños en el tercio superior del tórax posterior, el antebrazo izquierdo y la mano derecha. Además, el transeúnte presentó una herida de 2 cm en su cabeza.

Los cuatro funcionarios fueron sometidos a su formalización y quedaron con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y firma mensual en dependencias del Ministerio Público.

Mientras la investigación por apremios ilegítimos continúa su curso, los carabineros involucrados se encuentran apartados de sus funciones en su unidad policial en la región de Valparaíso.