Carabineros confirmó la detención de un ciudadano argentino en Freire, región de La Araucanía, quien era buscado a nivel internacional por una condena pendiente por delitos sexuales.

El procedimiento se realizó la tarde del miércoles, en el marco de los controles de identidad preventivos desplegados en zonas consideradas sensibles de la macrozona Sur.

Según informó la institución, la fiscalización se llevó a cabo alrededor de las 17:30 horas cuando personal de la SIP de la 5ª Comisaría de Pitrufquén controló a un hombre que se encontraba en el exterior de una obra vinculada a una subestación eléctrica ubicada en el kilómetro 695 de la Ruta 5 Sur.

Al revisar sus antecedentes, los funcionarios constataron que el sujeto —identificado con las iniciales F.A.G.P., de 23 años— registraba una orden de detención vigente emitida por la justicia argentina por delitos sexuales con acceso carnal.

Tras su aprehensión, los equipos policiales continuaron con las verificaciones en la plataforma SICPOL, donde detectaron que el joven mantenía además una alerta roja internacional emitida por Interpol. La información fue ratificada rápidamente por el enlace de Interpol de Carabineros, que confirmó que el individuo era requerido para cumplir una condena de 10 años en su país de origen.

El mayor Mauricio Rodríguez, comisario de la 5ª Comisaría de Pitrufquén, destacó el trabajo de la unidad especializada. “La SIP detuvo en Freire a un ciudadano argentino debido a una orden de detención por delitos sexuales. Posteriormente se confirmó una alerta roja internacional de Interpol por una condena vigente en Argentina. Todos los antecedentes fueron entregados a Fiscalía y el detenido quedó a disposición de la justicia”, señaló.